Fırtınada Köpeğini Ölüme Terk Etti, 5 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde kitlesel bir tahliyeye neden olan ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği Milton Kasırgası sırasında tahliye edilirken köpeğini çite bağlayan adam polis ekiplerince yakalandı.

Giovanny Aldama Garcia adındaki şahıs, üçüncü derece bir suç olan 'ağırlaştırılmış hayvan zulmü' ile suçlandı.

Giovanny Aldama Garcia adındaki adam, Milton Kasırgası Sunshine State'e doğru ilerlerken; İngiliz bull terrier cinsi köpeğini otoyol kenarındaki sel sularında bir çite bağlı bırakarak onu ölüme terk etti.

Neyse ki köpek, çok geç olmadan Florida Karayolları Devriyesi polisleri tarafından bularak ölümden kurtardı.

SANIĞIN SAVUNMASI YOK ARTIK DEDİRTTİ

Köpeğin 23 yaşındaki sahibi Giovanny Aldama Garcia ise Pazartesi günü yakalandı. İlk ifadesinde, tahliye sırasında bull terrier cinsi köpeğini alacak "kimseyi bulamadığı" gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

5 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Eyalet Savcısı Suzy Lopez ise yaşananları normal karşılamadı. Savcı, “Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz. Bu sanık bir suçla suçlanıyor ve eylemleri nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir” diyerek sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteyeceğinin sinyalini verdi.

SAVCI MEVCUT CEZALARI YETERLİ GÖRMEDİ

Açıklamalarını sürdüren Savı Lopaz, “Açıkçası, bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Umarım, yasa koyucular bu davaya bir göz atar ve acil durum sırasında hayvanlarını terk eden kişilere daha ağır cezalar verilmesini sağlayacak yasayı değiştirmeyi tartışırlar” dedi.

KÖPEK SAHİBİNE GERİ VERİLMEYECEK

Savcı, köpeğin Garcia'ya geri verilmeyeceğini de belirtti.

23 yaşındaki sanık Garcia, Salı günü 2.500 dolarlık nakit

kefalet ödeyerek hapishaneden tahliye oldu.

Kaynak: New York Post