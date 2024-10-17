Elektronik Sigara Patlaması Hayatını Kararttı! 7 Yaşındaki Çocuk Gözünü Tamamen Kaybetti

Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaralarda meydana gelen patlamalar korkuya neden oluyor. Bu kez de İngiltere'de meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Ruby Grainger, sokakta yürürken yanında aniden patlayan elektronik sigara parçalarının yüzüne çarpması nedeniyle yaralandı.

DOKTORLAR 'BÖYLESİNİ GÖRMEDİK' DEDİ

T24'ün aktardığına göre; çocuğun 32 yaşındaki annesi Ciara Grainger, yaşananları "Minibüse doğru yürüyorduk. Aniden yüzüne bir şey çarptı. Sadece çığlıklar duydum, yüzüne baktığımda kan fışkırıyordu. Hastaneye kaldırıldığında acil bir operasyonla gözünün çıkarıldığını söylediler. Doktorlar, bu tür bir hasarın ilk kez görüldüğünü söyledi. Patlamalar görmüşler ama tüm gözünü, göz çukurunu, her şeyini kaybetmiş birini değil. Bir anda hayatımız mahvoldu" sözleriyle anlattı.

Dört çocuk annesi kadın, doktorların göz hasarının pil asidinden kaynaklandığını düşündüğünü, "göz küresinin patates püresi gibi olduğunu" söylediklerini aktardı.

Kaynak: T24