Dönerci Çırağından Patronuna Dava: Bir Anda Zengin Oldu

İsviçre mahkemeleri flaş bir karara imza attı. Türk çırak, 15 yıl sonra açtığı dava sayesinde milyoner oldu. İşte detaylar...

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Dönerci Çırağından Patronuna Dava: Bir Anda Zengin Oldu

İsviçre'de dönercide çıraklık yapan Türk, 2009 yılında işten çıkarıldı. 15 yıl sonra patronuna dava açan çırak, haftada 20 saat çalışmak için anlaşma imzaladıklarını, ancak fazla mesailerini alamadığını ve yıllık izinlerini kullanamadığını belirtti.

Mahkeme davayı kabul etti. Sözcü'de yer alan habere göre tanık ifadelerini yeterli bulan mahkeme, döner büfesi sahibini 133 bin euroluk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemeye mahkum etti.

Ayrıca 5 bin 137 euroluk mahkeme masrafını da döner büfesi sahibi ödeyecek.

Kaynak: Sözcü

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