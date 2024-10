Şoke Eden Ölüm! Eski One Direction Üyesi Liam Payne Hayatını Kaybetti

Bir dönem ortalığı kasıp kavuran One Direction grubuyla ünlenen ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne hayatını kaybetti.

İngiliz şarkıcının Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı. Bazı görgü tanıkları, olayın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki CasaSur Palmero Oteli'nde 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 17.00 civarında meydana geldiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arjantin basınına göre Payne'in cesedi kaldığı otelin iç avlusunda bulundu. Arjantin polisi de Payne'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Payne'in eski grup arkadaşı Niall Horan'ın turnesi için Buenos Aires'te olduğu öğrenildi.

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, "X Factor" şovunda göründükten sonra 2010 yılında grubun başlangıcında One Direction'a katıldı. Grupta ayrıca Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik ve Louis Tomlinson da yer aldı.

Grup, "What Makes You Beautiful", "Night Changes" ve "Best Song Ever" gibi şarkılarıyla tanınıyordu.

Grubun 2015'te dağılmasından bu yana Payne, 2017'de "Strip That Down" şarkısını ve 2019'da "LP1" albümünü yayınlayarak solo kariyerine başladı.