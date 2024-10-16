Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: Can Kaybı 147'ye Yükseldi
Nijerya’da akaryakıt tankerini patladı. Meydana gelen feci patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 147’ye yükseldi.
Nijerya’daki akaryakıt tankeri patlamasında can kaybı arttı. Patlamanın yaşandığı Jigawa eyaletinin Acil Durum Hizmetleri Başkanı Haruna Mairiga, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 147’ye yükseldiğini açıkladı.
Kano kentinden kuzeydeki Yobe eyaletine gitmekte olan akaryakıt tankeri, Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde gece saatlerinde devrilmiş, onlarca kişinin devrilen tankerden yakıt almak için toplandığı sırada patlama meydana gelmişti.
Kaynak: İHA
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