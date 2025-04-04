Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi

ÖĞRENCİLER HEM ÜRETİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Fen Bilimleri Öğretmeni Evrim Karaca, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin sürece doğrudan dahil olduğunu vurguladı. Karaca, “Projeye su tasarrufu bilinciyle başladık. Çocuklar serada ekim yaptı, üretimden tüketime kadar tüm süreci öğrendi. Sorumluluk almayı, birlikte çalışmayı, doğayı sevmeyi deneyimlediler. Bu süreç, onların hem akademik başarılarını hem de davranışlarını olumlu etkiledi” ifadelerini kullandı.