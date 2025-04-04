Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
İzmir Bornova’da yer alan Mediha Mahmutbey Ortaokulu’nda öğrenciler, okul bahçesinde kurdukları serada yalnızca yağmur suyu kullanarak sebze ve meyve üretimi yapıyor. Türkiye'nin ilk "Sünger Okulu" unvanına sahip okulda yürütülen bu çalışmalar, "Okulda Çiftlik Var" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. 2019 yılında başlatılan projeyle öğrenciler hem doğayla iç içe bir öğrenim süreci yaşıyor hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlıyor.
Kaynak: İHA
Proje kapsamında okulun çatılarına kurulan sistem sayesinde yağmur suları bir depoda toplanıyor. Buradan damlama sulama yöntemiyle seraya aktarılan su, ürünlerin tüm sulama ihtiyacını karşılıyor. Böylece herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan üretim yapılabiliyor.
SEBZE VE MEYVELERDEN HEM GELİR HEM DESTEK
Serada yetiştirilen marul, çilek, roka, maydanoz, biber ve soğan gibi ürünler, farklı amaçlarla değerlendiriliyor. Ürünlerin bir kısmı satılarak gelir elde edilirken, bir bölümü okulda bulunan tavuk ve tavşanların beslenmesinde kullanılıyor. Kalan kısmı ise öğretmen ve öğrencilere dağıtılıyor.
ÖĞRENCİLER HEM ÜRETİYOR HEM ÖĞRENİYOR
Fen Bilimleri Öğretmeni Evrim Karaca, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin sürece doğrudan dahil olduğunu vurguladı. Karaca, “Projeye su tasarrufu bilinciyle başladık. Çocuklar serada ekim yaptı, üretimden tüketime kadar tüm süreci öğrendi. Sorumluluk almayı, birlikte çalışmayı, doğayı sevmeyi deneyimlediler. Bu süreç, onların hem akademik başarılarını hem de davranışlarını olumlu etkiledi” ifadelerini kullandı.