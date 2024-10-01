Bingöl'ün Gözü Yollarda Kaldı... Türkiye Güzeli İdil Bilgen Nerede?

MISS Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen doktor İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanmıştı. Bilgen'in atama haberi sonrası tüm Bingöl, Türkiye Güzeli doktoru beklemeye başladı fakat Bilgen göreve başlamak için hiçbir başvuru yapmadı. Bilgen'in nerede olduğu merak konusu olurken sosyal medya paylaşımı konumunu ortaya çıkardı.

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Bingöl'ün Gözü Yollarda Kaldı... Türkiye Güzeli İdil Bilgen Nerede?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in, başvuru süresi geçti. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadı. Göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Yayladere'ye gitmesi beklenen Türkiye güzeli doktor Bilgen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ABD'nin başkenti Washington D.C'deki "ASTRO 2024" toplantısına katıldığını bildirdi. Bilgen, "Katılmaktan onur duyuyorum" diye ekledi.

Bingöl'ün Gözü Yollarda Kaldı... Türkiye Güzeli İdil Bilgen Nerede? - Resim : 1

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