Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel üçüncü kez baba oluyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel, bebeğinin cinsiyetini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Detaylı ultrasona girmeden önce takipçilerinden cinsiyet tahminleri alan Demirel, kontrol sonrasında Volkan Demirel ile birlikte asansörde çekildiği bir fotoğrafla bebeklerinin kız olduğunu açıkladı.

BOŞANMA İDDİALARI

2010 yılında evlenen Zeynep ve Volkan Demirel çifti, Yade ve Yeda isimli iki kız çocukları var. Geçtiğimiz aylarda boşanacaklarına dair çıkan söylentilerin ardından çift, bu iddiaları yalanlayarak yollarına devam ettiklerini belirtmişti.

Boşanacakları iddiasının ardından Zeynep Sever Demirel’in üçüncü kez anne olacağı haberi gelmişti. Demirel çifti, bir kız bebek daha beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem