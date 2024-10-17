Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Futbolun ünlü isimlerinden Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, boşanacakları iddialarını yalanladıktan sonra yeni bir bebek beklediklerini duyurmuşlardı. İki kız çocukları olan çiftin üçüncü çocuklarının da kız olduğu ortaya çıktı.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel üçüncü kez baba oluyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel, bebeğinin cinsiyetini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu - Resim : 1

Detaylı ultrasona girmeden önce takipçilerinden cinsiyet tahminleri alan Demirel, kontrol sonrasında Volkan Demirel ile birlikte asansörde çekildiği bir fotoğrafla bebeklerinin kız olduğunu açıkladı.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu - Resim : 2

BOŞANMA İDDİALARI

2010 yılında evlenen Zeynep ve Volkan Demirel çifti, Yade ve Yeda isimli iki kız çocukları var. Geçtiğimiz aylarda boşanacaklarına dair çıkan söylentilerin ardından çift, bu iddiaları yalanlayarak yollarına devam ettiklerini belirtmişti.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den Müjdeli Haber: Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu - Resim : 3

Boşanacakları iddiasının ardından Zeynep Sever Demirel’in üçüncü kez anne olacağı haberi gelmişti. Demirel çifti, bir kız bebek daha beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi paylaştı.

Heyecanla Gün Sayıyorlar! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den Cinsiyet Açıklaması GeldiHeyecanla Gün Sayıyorlar! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den Cinsiyet Açıklaması GeldiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

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