Heyecanla Gün Sayıyorlar! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den Cinsiyet Açıklaması Geldi

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLUNA BENİM GİBİ BİR KARAKTER GELİR"

Volkan Demirel, bebeğin cinsiyetine ilişkin olarak, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP DEMİREL: "BEN KIZ İSTİYORUM"

Bebeğin cinsiyetinin kız olmasını istediğini belirten Zeynep Demirel, "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" dedi.

Volkan Demirel de "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye..." diyerek eşine takıldı.