Heyecanla Gün Sayıyorlar! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den Cinsiyet Açıklaması Geldi
Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Sever Demirel'i 3. bebeklerinin heyecanı sardı. Ünlü çiftten bebeğin cinsiyetine ilişkin ilk açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Üçüncü kez anne-baba olmak için gün sayan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, heyecanla gün saymaya başladı. 2010'da dünya evine giren çift, 3. çocuklarını bekliyor.
Demirel çiftinin ilk çocukları Yade 8 Şubat 2013'te, Yeda ise 2017'nin Eylül ayında dünyaya gelmişti. Ağustosta 3. çocuklarının heyecanını yaşadıklarını duyuran Demirel çifti şimdi heyecanla gün sayıyor.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?
Leydi Di filminin galasına katılan Demirel çifti, gazetecilerin bekledikleri 3. çocuklarının cinsiyetine ilişkin soruları yanıtladı.
Bebeklerinin cinsiyetini henüz bilmediklerini belirten ünlü çiftin heyecanı yüzlerinden okundu.
"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLUNA BENİM GİBİ BİR KARAKTER GELİR"
Volkan Demirel, bebeğin cinsiyetine ilişkin olarak, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" ifadelerini kullandı.
ZEYNEP DEMİREL: "BEN KIZ İSTİYORUM"
Bebeğin cinsiyetinin kız olmasını istediğini belirten Zeynep Demirel, "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" dedi.
Volkan Demirel de "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye..." diyerek eşine takıldı.