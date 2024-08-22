Kuruluş Osman'ın Yıldızı Çağrı Şensoy Manchester United'ın Yüzü Oldu

"Kuruluş Osman" dizisinin yıldızlarından Çağrı Şensoy, Manchester United ve partneri Mlily ile olan reklam anlaşması kapsamında Old Trafford’da kamera karşısına geçti. Oyuncu, Manchester United-Fulham maçını da locadan izledi.

Kuruluş Osman'ın Yıldızı Çağrı Şensoy Manchester United'ın Yüzü Oldu

Kuruluş Osman dizisinde "Cerkutay" karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Şensoy, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester United ve partneri Mlily ile bir reklam anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Old Trafford Stadyumu ve çevresinde İngiliz ekiple birlikte iki gün süren bir reklam filmi çekimi yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; çekimlerin ardından Manchester United’ın davetiyle futbolcuların antrenmanına katılan Şensoy, daha sonra Manchester United-Fulham maçını locadan izledi. Ayrıca, Manchester United’ın efsane futbolcularıyla bir araya gelen Şensoy, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuruluş Osman'ın Yıldızı Çağrı Şensoy Manchester United'ın Yüzü Oldu - Resim : 1

RUSYA'DA FESTİVAL AÇILIŞI YAPACAK

Dünyada 110 ülkede izlenen Kuruluş Osman dizisinde rol alan Çağrı Şensoy, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Özbekistan’da bir televizyon programına katılan Şensoy, Manchester’daki reklam çekimleri ardından önümüzdeki günlerde Rusya’da Kazan Film Festivali’nin açılışını yapacak.

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