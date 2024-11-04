MasterChef'te Talihsiz Gece! Tabağından Çıktı, Elenmesine Neden Oldu... Duygusal Vedasında Hayalini Açıkladı

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de dün gece elenen isim belli oldu. MasterChef’te bu hafta eleme potasında Erim, Alper, Akın, Ezgi, Nigar, Onur ve Semih yer aldı. İlk turda yarışmacılardan ‘Adana yer fıstığı’ ile 45 dakikada bir tabak hazırlamaları istendi.

Birbirinden farklı yemekler ortaya çıkarmaya çalışan yarışmacılardan yapılan değerlendirme sonrası Semih, Onur ve Ezgi bir üst tura geçerek yarışmada kalmayı garantiledi. Tabağında kılçık çıkan Akın, değerlendirmeye alınmadı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

İkinci turda ise bu kez Alper, Akın, Nigar ve Erim siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan şef Mehmet Yalçınkaya imzalı ‘dünya’ adlı tabağın hazırlanması istendi. Dört isim de ellerinden geleni yaptı, sonrasında ise tabaklarını jüriye sundu.

DUYGUSAL VEDA

Yapılan tadım sonrası Akın ve Nigar son ikiye geldi. Gecenin sonunda ise elenen kişi Akın olarak belirlendi. İlk turda yaptığı tabaktan kılçık çıkan Akın, elenmesinin ardından duygusal bir konuşmaya imza attı. Elendiği için çok üzülen Akın, şunları söyledi:

“Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Haklısınız şefim, yapamadım sıkıntı yok. Sizinle tanıştım, güzel günler geçirdik. Sizden öğrendiğim şeyler oldu. Giderken zaten baya bir ders aldım, inşallah yollarımız bir daha kesişir. Dükkan açacağım zaten, kebap ve döner üzerine. Hayırlısı demek ki böyleymiş yapabilecek bir şey yok. Yüzdük yüzdük demek ki sonu burasıymış, kuyruğuna geldik, demek ki sonu burasıymış. Veda zamanı... Ben sizden her şey için memnunum, her şey için teşekkür ederim.”