Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a Rest Çekti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak için "O defteri kapattım" dedi.

Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a Rest Çekti

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses son yıllarda hem aile içinde hem de yakın çevresiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan Tatlıses resti çekti.

Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a Rest Çekti - Resim : 1

Tatlıses, gazetecilerin, "Dost kazığı yedim. Dostum sırtımdan vurdu" dediniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna , "Eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar" dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIM'

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo bir altın. Melek bir altın ama içinden bakırlarda çıkıyor" dedi.

Tatlıses, Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise "Ben o defteri kapattım. konuşmuyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' Açıklamasıİbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' AçıklamasıMagazin

Tatlıses Ailesi Hastanelik OlduTatlıses Ailesi Hastanelik OlduMagazin

Etiketler
İbrahim Tatlıses
Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! Mazhar Alanson'un Son Hali Sevenlerini Endişelendirdi Mazhar Alanson'un Son Hali Endişelendirdi!
Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu
Çiğ Eti Hazırlarken Sakın Bunları Yapmayın: Hayati Tehlikesi Var! Çiğ Eti Hazırlarken Sakın Bunları Yapmayın: Hayati Tehlikesi Var!
Deri Ayakkabılardaki Kırışıklıkları İlk Günkü Haline Çeviriyor: Meğer Bu Kadar Basitmiş Deri Ayakkabılardaki Kırışıklıkları İlk Günkü Haline Çeviriyor: Meğer Bu Kadar Basitmiş