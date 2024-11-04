Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a Rest Çekti

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses son yıllarda hem aile içinde hem de yakın çevresiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan Tatlıses resti çekti.

Tatlıses, gazetecilerin, "Dost kazığı yedim. Dostum sırtımdan vurdu" dediniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna , "Eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar" dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIM'

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo bir altın. Melek bir altın ama içinden bakırlarda çıkıyor" dedi.

Tatlıses, Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise "Ben o defteri kapattım. konuşmuyorum" dedi.