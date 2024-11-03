İbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' Açıklaması

Geçen yaz vefat eden Aydemir Akbaş'ın 45 yıllık dostu İbrahim Tatlıses, Akbaş hakkında konuştu. Tatlıses, onun yerinin doldurulamayacağını söyleyerek, "Aydemir gibi bir dost yok, olmadı" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' Açıklaması

Geçtiğimiz ağustos ayında 88 yaşındayken hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası en yakın dostu İbrahim Tatlıses, üzüntüsünü "45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum mekanın cennet olsun" sözleriyle anlatmıştı.

Yakın arkadaşının vefatı sonrası zor zamanlar geçiren İbrahim Tatlıses, her gün merhum dostu Aydemir Akbaş'ı telefon ile aramaya devam ettiği söylentiler üzerine açıklama yaptı.

2. Sayfa'nın haberine göre İbrahim Tatlıses, "Aydemir gibi bir dost yok, olmadı" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' Açıklaması - Resim : 1

'BİR DAHA NEREDEN AYDOŞ BULACAĞIM'

Diğer yandan Aydemir Akbaş'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, "45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'ten 'Aydemir Akbaş' Açıklaması - Resim : 2

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