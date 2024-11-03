Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı

Yeşilçam'ın masum güzeli Gölgen Bengü, şöhreti elinin tersiyle itip eğitim hayatını seçti. Kemal Sunal ile başrolü paylaşmış ve Meraklı Köfteci ile Aslan Bacanak filmlerinde boy gösteren şimdilerde ise ABD’de profesörlük yapan Bengü son haliyle herkesi şaşırttı.

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Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı

Meraklı Köfteci'den sonra, 1977 yılında da Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterine hayat veren Gölgen Bengü oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına öncelik vermeyi seçti. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı.

Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı - Resim : 1

PROFESÖR OLDU

Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti.

Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı - Resim : 2

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 69 yaşında olan Gölgen Bengü'nün son hali ise ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler 'yaşlanmış', 'çok değişmiş', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

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