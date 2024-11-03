Tam 10 Kez Burun Ameliyatı Oldu! Murat Dalkılıç'tan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle tam 10 kez operasyon geçirdi. Son ameliyatının geçen şubat ayında gerçekleştiğini belirten ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'HER ŞEY YOLUNDA'

"Gayet iyiyim, her şey yolunda” diyen Murat Dalkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım. Merak eden, arayan, mesaj atan tüm arkadaş ve sevenlerime sevgilerimle.”