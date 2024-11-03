Hollywood'un 'Barbie'si Margot Robbie Anne Oldu! İşte Bebeğin Cinsiyeti...

Geçtiğimiz yıl "Barbie" filmiyle tüm dünyada fırtınalar estiren Hollywood yıldızı Margot Robbie, 2013 yılında Suite Française filminin setinde tanıştığı Tom Ackerley ile 2016 yılında dünyaevine girdi.

Avustralyalı oyuncu Robbie, daha önce yönetmen yardımcılığı şu sıralarda ise yapımcılık yapan İngiliz eşiyle bebek beklediklerini birkaç ay önce açıkladı.

İKİSİNİN DE SAĞLIĞI İYİ

Oscar adaylığı olan ünlü oyuncu, 17 Ekim’de ilk bebeğini dünyaya getirdi. Doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği öğrenilirken, Robbie'nin bebeğinin erkek olduğu belirtildi.

Annenin de bebeğin de sağlıklı olduğu duyurulurken, bebeğin adı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem