Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! Mazhar Alanson'un Son Hali Sevenlerini Endişelendirdi

MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, önceki akşam bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Soruları yutkunarak yanıtlayan ünlü sanatçı, "Zor... Kelimelerle ifade edilecek gibi değil" dedi. Mazhar Alanson'un son hali sevenlerini endişelendirdi.

Son Güncelleme:

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un Hale Alanson'la yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson kanser nedeniyle geçen ay hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı, kızının vefatından 20 gün sonra ilk kez sahneye çıkmıştı. Mazhar Alanson, konsere "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" ifadeleriyle başlamıştı.

Tarifsiz bir acı yaşayan Alanson, önceki akşam eşi Biricik Suden ile Tarabya'da bir balık restoranından çıkarken görüntülendi.

Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! Mazhar Alanson'un Son Hali Sevenlerini Endişelendirdi - Resim : 1

'KELİMELERLE İFADE EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Bitkin hali dikkat çeken Mazhar Alanson konuşmakta da zorlandı. Soruları yutkunarak cevaplayan ünlü sanatçı, ""Zor... Pek öyle kelimelerle ifade edilecek gibi değil" dedi.

Kızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri DağladıKızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri DağladıKültür - Sanat

Etiketler
Mazhar Alanson
Son Güncelleme:
Dağınık Evler İçin Uzmanlardan Net Öneri: Bu Alman Kurallarını Uygulayın Dağınık Evler İçin Uzmanlardan Net Öneri: Bu Alman Kurallarını Uygulayın
Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz
Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu: Son Hali Şaşırttı Yeşilçam'ın Masum Güzeli Gölgen Bengü Amerika'da Profesör Oldu
Tam 10 Kez Burun Ameliyatı Oldu! Murat Dalkılıç'tan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Tam 10 Kez Ameliyat Oldu! Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?