Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! Mazhar Alanson'un Son Hali Sevenlerini Endişelendirdi

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un Hale Alanson'la yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson kanser nedeniyle geçen ay hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı, kızının vefatından 20 gün sonra ilk kez sahneye çıkmıştı. Mazhar Alanson, konsere "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" ifadeleriyle başlamıştı.

Tarifsiz bir acı yaşayan Alanson, önceki akşam eşi Biricik Suden ile Tarabya'da bir balık restoranından çıkarken görüntülendi.

'KELİMELERLE İFADE EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Bitkin hali dikkat çeken Mazhar Alanson konuşmakta da zorlandı. Soruları yutkunarak cevaplayan ünlü sanatçı, ""Zor... Pek öyle kelimelerle ifade edilecek gibi değil" dedi.