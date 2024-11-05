'Bir Gece Masalı' Dizisinde Sürpriz Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor

Atv'ninyeni sezona büyük reytinglerle başlayan dizi “Bir Gece Masalı” her salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesini anlatan “dizi bu akşam da yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM’nin iddialı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Geçen hafta dizide Sıla’nın babası Mustafa’ya hayat veren Hakan Gerçek ekibe veda etmişti.

Son gelen habere göre Sıla’yı canlandıran Ecem Çalhan da senaryodaki hikâyesi bittiği için “Bir Gece Masalı”ndan ayrılıyor.