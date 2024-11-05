'Bir Gece Masalı' Dizisinde Sürpriz Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor

Yeni sezonun iddialı dizilerinden “Bir Gece Masalı”na Hakan Gerçek'in ardından bir oyuncu daha veda ediyor. Dizide Sıla’yı canlandıran Ecem Çalhan, karakterinin hikayesi bittiği için ekipten ayrılıyor.

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'Bir Gece Masalı' Dizisinde Sürpriz Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor

Atv'ninyeni sezona büyük reytinglerle başlayan dizi “Bir Gece Masalı” her salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesini anlatan “dizi bu akşam da yeni bölümüyle ekrana gelecek.

'Bir Gece Masalı' Dizisinde Sürpriz Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM’nin iddialı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Geçen hafta dizide Sıla’nın babası Mustafa’ya hayat veren Hakan Gerçek ekibe veda etmişti.

'Bir Gece Masalı' Dizisinde Sürpriz Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor - Resim : 2

Son gelen habere göre Sıla’yı canlandıran Ecem Çalhan da senaryodaki hikâyesi bittiği için “Bir Gece Masalı”ndan ayrılıyor.

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