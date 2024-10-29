Reytingleri Çakıldı! 2 Dizi Aynı Gün Final Yaptı

Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan iki dizi aynı gün 6'ncı bölümde final yaptı.

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Reytingleri Çakıldı! 2 Dizi Aynı Gün Final Yaptı

28 Ekim Pazartesi günü, iki dizi ekran serüvenini sonlandırdı. Reytinglerde beklenen başarıyı elde edemeyen Karadut ve Güzel Aşklar Diyarı, sadece 6 bölüm yayınlandıktan sonra final yaptı.

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Karadut dizisi, arzu edilen izleyici oranlarına ulaşamayınca 6. bölümde veda etme kararı aldı. Atv'de yayınlanan dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyordu.

Reytingleri Çakıldı! 2 Dizi Aynı Gün Final Yaptı - Resim : 1

Benzer şekilde, Kanal D'de ekrana gelen Güzel Aşklar Diyarı dizisi de başrol oyuncuları Burak Berkay Akgül ve Özgü Kaya ile reytinglerde hayal kırıklığı yaşadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul ve Melis Birkan gibi önemli isimler bulunuyordu. Her iki dizi de izleyici ilgisinden yeterince faydalanamayarak, kısa sürede ekranlara veda etti.

Reytingleri Çakıldı! 2 Dizi Aynı Gün Final Yaptı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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