Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Mutlu Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım! 'Arkadaşlar Ben Başardım'

Bir ses yarışmasına katılmasıyla tanınan Mutlu Kaya, dokuz yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Hayata tutunan Mutlu Kaya, iyileşme sürecini sosyal medyada takipçileriyle paylaşırken, 9 yıl sonra yeni şarkısıyla geri döndü. Kaya, paylaştığı videoda "Arkadaşlar ben başardım" diye haykırdı.

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Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Mutlu Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım! 'Arkadaşlar Ben Başardım'

Katıldığı bir ses yarışmasında sesiyle büyüleyen ve Sibel Can'a benzetilen şarkıcı Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Ölümden dönen Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla iyileşme sürecini anlatarak, takipçilerinden destek yorumları alıyor.

Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Mutlu Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım! 'Arkadaşlar Ben Başardım' - Resim : 1

"Küllerinden yeniden doğmuş" gibi hissettiğini söyleyen Mutlu Kaya, 9 yıl sonra yeni şarkısı ile müziğe geri döndüğünü açıkladı.

Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Mutlu Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım! 'Arkadaşlar Ben Başardım' - Resim : 2

Uzun süre yaşam savaşı veren ve kararlı mücadelesiyle sayısız kadına umut olan Mutlu Kaya, son olarak evinin balkonundan "Arkadaşlar ben başardım" diyerek haykırdığı videoyla duygulandırdı.

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