Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Mutlu Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım! 'Arkadaşlar Ben Başardım'

Katıldığı bir ses yarışmasında sesiyle büyüleyen ve Sibel Can'a benzetilen şarkıcı Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Ölümden dönen Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla iyileşme sürecini anlatarak, takipçilerinden destek yorumları alıyor.

"Küllerinden yeniden doğmuş" gibi hissettiğini söyleyen Mutlu Kaya, 9 yıl sonra yeni şarkısı ile müziğe geri döndüğünü açıkladı.

Uzun süre yaşam savaşı veren ve kararlı mücadelesiyle sayısız kadına umut olan Mutlu Kaya, son olarak evinin balkonundan "Arkadaşlar ben başardım" diyerek haykırdığı videoyla duygulandırdı.