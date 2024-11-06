'Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti' İddiasına Kızından Açıklama

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor. Ünlü şarkıcı sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından entübe edildi.

Ankaralı Turgut'tan üzen haber geldiği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının kızı, babasının vefat ettiğine dair haberleri yalanladı.

Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Milliyet