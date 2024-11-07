Safiye Soyman Açıkladı: Faik Öztürk ile Neden Evlenmiyor?

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ile Faik Öztürk 2000 yılından beri birlikte fakat evlenmediler. Birçok kişi neden evlenmediklerini merak ediyordu. Haberler.com’un YouTube kanalında konuşan Safiye Soyman, evlenmeme nedenlerini açıkladı.

Eski eşinden şiddet gördüğünü ve bu durumun kendisinde evlilik korkusu meydana getirdiğini belirten şarkıcı, “Neden evlenmiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Ben Faik'in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam.”