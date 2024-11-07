Safiye Soyman Açıkladı: Faik Öztürk ile Neden Evlenmiyor?

Safiye Soyman ve Faik Öztürk 24 yıldır birlikte fakat evli değiller. Safiye Soyman, katıldığı bir programda neden evlenmediklerini açıkladı. İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

Safiye Soyman Açıkladı: Faik Öztürk ile Neden Evlenmiyor?

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ile Faik Öztürk 2000 yılından beri birlikte fakat evlenmediler. Birçok kişi neden evlenmediklerini merak ediyordu. Haberler.com’un YouTube kanalında konuşan Safiye Soyman, evlenmeme nedenlerini açıkladı.

Safiye Soyman Açıkladı: Faik Öztürk ile Neden Evlenmiyor? - Resim : 1

Eski eşinden şiddet gördüğünü ve bu durumun kendisinde evlilik korkusu meydana getirdiğini belirten şarkıcı, “Neden evlenmiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

Safiye Soyman Açıkladı: Faik Öztürk ile Neden Evlenmiyor? - Resim : 2

“Ben Faik'in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam.”

Safiye Soyman-Faik Öztürk çiftinden kötü haber: Öztürk'ün beynine pıhtı attı sonra felç geçirdi! İşte son durumuSafiye Soyman-Faik Öztürk çiftinden kötü haber: Öztürk'ün beynine pıhtı attı sonra felç geçirdi! İşte son durumuMagazin

Evlilik Bitiyor Mu? Mustafa Sandal Ve Melis Sütşurup'tan Yeni Hamle Mustafa Sandal Ve Eşinden Yeni Hamle
Sabah Kahve İçmeyi Unutun: Sadece 1 Yudumu Bütün Gün Enerji Patlaması Yaşatıyor Sabah Kahve İçmeyi Unutun: Sadece 1 Yudumu Bütün Gün Enerji Patlaması Yaşatıyor
En Sağlıklı Tava Hangisi? Uzmanı Nedenleriyle Açıkladı En Sağlıklı Tava Hangisi? Uzmanı Nedenleriyle Açıkladı
Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı! Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı!