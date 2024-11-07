Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı!

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda aylık kazancını açıkladı. İdiz, artık dizilerde boy göstermemesiyle ilgili, "Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi kazanılıyor" yorumunda bulundu.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı!

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, TV8 kanalında "Aramızda Kalmasın" programına konuk oldu. Nurseli İdiz, programda tiyatro çalışmalarına ve buradan kazancına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı! - Resim : 1

'KULUÇKAYA YATACAK HALİMİZ YOK'

Nurseli İdiz, "Sizin gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusuna "Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi çok ihtiyacım var' demiyoruz" yanıtını verdi.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı! - Resim : 2

Ünlü oyuncu, sözlerine "Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun" diye devam etti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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