Evlilik Bitiyor Mu? Mustafa Sandal Ve Melis Sütşurup'tan Yeni Hamle

Aya Benzer, Aşka Yürek Gerek, Pazara Kadar, Şıkır Şıkır gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenmiş bu evlilikten 2 erkek çocuğu olmuştu. Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini 2018’de sonlandırma kararı almıştı.

ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Boşanma sonrası uzun bir süre ismi kimseyle anılmayan Mustafa Sandal, 2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da Melis Sütşurup ile nikah masasına oturmuştu.

Yaklaşık 2 yıldır evli olan çiftin Londra’da tartıştığı, Sandal’ın Türkiye’ye yalnız başına döndüğü ve ünlü çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti.

ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİLER İDDİASI

Gazete Magazin’de yer alan habere göre, Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’un evliliklerine bir şans daha verecekleri iddia edildi. İddia edildiğine göre, aralarındaki buzları erittiği söylenen çift, boşanmak şimdilik vazgeçti.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Mustafa Sandal’ın Roma’da evlendiği eşi 33 yaşındaki Melis Sütşurup, bir butik işletmeciliği yapıyor. Saldal gibi daha önce bir evlilik yapmış olan Sütşurup’un bir oğlu var.

Daha önce çok kez ayrılıklarıyla gündem olan çift, şubat ayında nişanlanmış ardından İtalya’da birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Kaynak: Gazetemagazin