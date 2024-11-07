Nükhet Duru Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Konserini İptal Etti

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Duru, bu talihsiz haberi sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu. Şarkıcının, 6 Kasım'da yapılması planlanan konseri de iptal edildi.

Duru paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Kasım Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evinde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nükhet Duru’ya acil şifalara diler, en kısa sürede yeniden aramızda olmasını bekleriz. Konserin yeni tarihi hakkında en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz."