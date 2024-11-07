Nükhet Duru Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Konserini İptal Etti

Nükhet Duru evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından 6 Kasım’da yapılması planlanan konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Nükhet Duru Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Konserini İptal Etti

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Duru, bu talihsiz haberi sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu. Şarkıcının, 6 Kasım'da yapılması planlanan konseri de iptal edildi.

Nükhet Duru Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Konserini İptal Etti - Resim : 1

Duru paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Kasım Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evinde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nükhet Duru’ya acil şifalara diler, en kısa sürede yeniden aramızda olmasını bekleriz. Konserin yeni tarihi hakkında en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz."

Nükhet Duru'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuzNükhet Duru'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuzBilim - Teknoloji

Yüzü Yanmıştı! MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl? Merak Edilen Soruyu Somer Şef Yanıtladı MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl?
Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor
Dünyanın En Sağlıklı Yağı Belli Oldu: Zeytinyağı ise 4. Sırada! Dünyanın En Sağlıklı Yağı Belli Oldu: Zeytinyağı ise 4. Sırada!
Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu Burak Özçivit Dolandırıldı mı?