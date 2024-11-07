Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, çalışanı tarafından dolandırıldığı iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçivit, "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur" açıklamasını yaptı.

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Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in yanında uzun yıllardır çalışan birisi tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özçivit'in iş için çıktığı yurt dışı seyahatlerinin yanı sıra reklamlarından da haksız kazanç elde ettiğini öğrendiği çalışanına dava açacağı da öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özçivit, hakkında çıkan haberin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur... Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen!"

Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

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