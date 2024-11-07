Gökçe Bahadır'dan Erkeklere Çağrı! 'Kendinizi Eğitin, Güçlü Kadınları Kaldıramıyorsunuz'

Ekranların en popüler oyuncularından Gökçe Bahadır, ‘InStyle’ dergisine açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu tek başına mutlu olmanın önemine dikkat çekerek, “İnsanın kendi başına da mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli. Kendi mutsuz olan birinin başka bir kişiyi mutlu edebileceğini düşünmüyorum" dedi.

'ERKEKLERİN KENDİLERİNİ İYİ EĞİTMELERİ LAZIM'

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadın erkek ilişkilerindeki denge konusunda da görüşlerinden bahseden Gökçe Bahadır, şunları söyledi:

“Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım. Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım.”