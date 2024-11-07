Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Şaşırttı

Dizide Hayriye karakterini canlandıran “Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza bey” repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar boyunca Huzur Sokağı , Bana Sevmeyi Anlat , Bahtiyar Ölmez ve Hercai gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Güven Hokna, bir süredir ekranlardan uzakta, sakin bir hayat sürüyor.