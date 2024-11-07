Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Şaşırttı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Güven Hokna'nın son hali şaşırttı. “Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza bey” repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Reşat Nuri Güntekin'in klasik eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü, 2005-2010 yılları arasında ekranlarda fırtına gibi esmişti. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran bu yapım, özet bölümlerle günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor.
Dizide Hayriye karakterini canlandıran “Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza bey” repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Yıllar boyunca Huzur Sokağı , Bana Sevmeyi Anlat , Bahtiyar Ölmez ve Hercai gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Güven Hokna, bir süredir ekranlardan uzakta, sakin bir hayat sürüyor.
Zaman zaman ödül törenlerinde ve davetlerde görülen Hokna, son dönemde kilo vermesiyle dikkat çekti. Hayranları, 78 yaşındaki sanatçının yenilenen görüntüsü için “nasıl zayıflamış”, “incecik kalmış” ve “gençleşmiş” gibi yorumlar yaparak sosyal medyada destek verdi.
GÜVEN HOKNA KİMDİR?
Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Güven Hokna, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve 35 yıl boyunca Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Ferhunde Hanımlar dizisinde dikkat çeken, Eşkıya filmiyle sinemada adını duyuran Hokna, kariyerinin sürekliliğinde ise İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle ulaştı.