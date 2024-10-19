Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Belli Oldu: Birinci Sıradaki İsim Şaşırttı

Son yapılan bir araştırma, yüz hatlarının antik Yunanların belirlediği "altın oran" güzellik standartlarına ne ölçüde uyduğunu ortaya koydu. Bu çalışmanın sonucunda beklenmedik bir isim öne çıktı: İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson.

Marvel ve Kick-Ass gibi yapımlarla tanınan Taylor-Johnson, uzman Dr. Julian De Silva'nın yürüttüğü çalışmada dünyanın en yakışıklı erkeği olarak belirlendi. Araştırmaya göre, Taylor-Johnson'ın yüz hatları %93,04 oranında altın orana uygun bulundu. Dr. De Silva, aktörün yüz şeklinin %99,2 oranında mükemmel olduğunu ve bu durumun yalnızca %0,8'lik bir farkla gerçekleştiğini vurguladı.

ALTIN ORAN YİNE YANILMADI

Taylor-Johnson’ın burnunun genişliği ve uzunluğu %98,8 oranında mükemmel bulunurken, çenesinin derecelendirmesi de %95 olarak belirlendi. Ancak, gözlerinin arasındaki mesafe %89, burnu ile dudakları arasındaki mesafe %89,6 ve dudakları ise %86 puan aldı; bu değerler, diğer özellikleriyle karşılaştırıldığında daha düşük kaldı.

Eğer Aaron Taylor-Johnson, yeni James Bond rolünü üstlenirse, bu unvanla gelmiş geçmiş en yakışıklı 007 olacağı düşünülüyor.

İşte altın orana göre en yakışıklı erkeklerin listesi...

AARON TAYLOR-JOHNSON - 93.04%

PAUL MESCAL - 92.38%

LUCİEN LAVİSCOUNT - 92.41%

ROBERT PATTINSON - 92.15%

JACK LOWDEN - 90.33%

GEORGE CLOONEY - 89.9%

NİCHOLAS HOULT - 89.84%

CHARLES MELTON - 88.46%

IDRİS ELBA - 87.94%

SHAH RUKH KHAN - 86.76%

Kaynak: Haber Merkezi