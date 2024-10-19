Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Belli Oldu: Birinci Sıradaki İsim Şaşırttı
Son yapılan araştırmada, yüz hatlarının antik Yunanların belirlediği "altın oran" güzellik standartlarına uyan dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. İşte en yakışıklı 10 erkeğin listesi...
Son yapılan bir araştırma, yüz hatlarının antik Yunanların belirlediği "altın oran" güzellik standartlarına ne ölçüde uyduğunu ortaya koydu. Bu çalışmanın sonucunda beklenmedik bir isim öne çıktı: İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson.
Marvel ve Kick-Ass gibi yapımlarla tanınan Taylor-Johnson, uzman Dr. Julian De Silva'nın yürüttüğü çalışmada dünyanın en yakışıklı erkeği olarak belirlendi. Araştırmaya göre, Taylor-Johnson'ın yüz hatları %93,04 oranında altın orana uygun bulundu. Dr. De Silva, aktörün yüz şeklinin %99,2 oranında mükemmel olduğunu ve bu durumun yalnızca %0,8'lik bir farkla gerçekleştiğini vurguladı.
ALTIN ORAN YİNE YANILMADI
Taylor-Johnson’ın burnunun genişliği ve uzunluğu %98,8 oranında mükemmel bulunurken, çenesinin derecelendirmesi de %95 olarak belirlendi. Ancak, gözlerinin arasındaki mesafe %89, burnu ile dudakları arasındaki mesafe %89,6 ve dudakları ise %86 puan aldı; bu değerler, diğer özellikleriyle karşılaştırıldığında daha düşük kaldı.
Eğer Aaron Taylor-Johnson, yeni James Bond rolünü üstlenirse, bu unvanla gelmiş geçmiş en yakışıklı 007 olacağı düşünülüyor.
İşte altın orana göre en yakışıklı erkeklerin listesi...
AARON TAYLOR-JOHNSON - 93.04%
PAUL MESCAL - 92.38%
LUCİEN LAVİSCOUNT - 92.41%
ROBERT PATTINSON - 92.15%
JACK LOWDEN - 90.33%
GEORGE CLOONEY - 89.9%
NİCHOLAS HOULT - 89.84%
CHARLES MELTON - 88.46%
IDRİS ELBA - 87.94%
SHAH RUKH KHAN - 86.76%
Kaynak: Haber Merkezi