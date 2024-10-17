Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip Çıktı
Miss Turkey yarışmasında kraliçe tacını İdil Bilgen'in giymesi sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Yapılan olumsuz yorumların ardından 1997 Miss Turkey güzelleri Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay, Bilgen'e destek verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Miss World yarışmasında kraliçe seçilen İdil Bilgen, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. 1.80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Bilgen'in güzellik standartları üzerine bazı kullanıcılar olumsuz yorumlarda bulundu. "Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığı" ve Şabaniye benzetmeleri ile Bilgen eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Bilgen kendisi ile ilgili yapılan yorumlara, "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar" diyerek cevap vermişti.
Açıklamasının ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Bilgen’e, 1997 Miss Turkey güzelleri Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay sahip çıktı. İkili, Bilgen’e yöneltilen eleştirileri hadsizlik olarak değerlendirerek, onun yanında olduklarını belirttiler.