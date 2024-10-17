Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip Çıktı

Bilgen kendisi ile ilgili yapılan yorumlara, "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar" diyerek cevap vermişti.