Fenomen Diziye Bir Transfer Daha! Ünlü Oyuncu 'Sandık Kokusu' Kadrosunda

Ekranların sevilen dizisi “Sandık Kokusu” her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ederken, kadroya bir oyuncu daha konuk olarak dahil oluyor. Usta oyuncu Aydan Şener, dizide "Feryal Aksoy" olarak boy gösterecek.

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Fenomen Diziye Bir Transfer Daha! Ünlü Oyuncu 'Sandık Kokusu' Kadrosunda

Show Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Sandık Kokusu”, yeni sezonda pek çok ayrılığa ve yeni transfere ev sahipliği yaptı. Dizinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelirken, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye son olarak ünlü oyuncu Aydan Şener katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aydan Şener, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği diziye "Feryal Aksoy" karakteriyle konuk oluyor.

Fenomen Diziye Bir Transfer Daha! Ünlü Oyuncu 'Sandık Kokusu' Kadrosunda - Resim : 1

Feryal Aksoy, “Sandık Kokusu”nda Demet Akbağ’ın hayat verdiği Filiz’in komşusu olarak yer alıyor. Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan’ın da yakında belli olacağı belirtildi.

Fenomen Diziye Bir Transfer Daha! Ünlü Oyuncu 'Sandık Kokusu' Kadrosunda - Resim : 2

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