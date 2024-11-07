Fenomen Diziye Bir Transfer Daha! Ünlü Oyuncu 'Sandık Kokusu' Kadrosunda

Show Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Sandık Kokusu”, yeni sezonda pek çok ayrılığa ve yeni transfere ev sahipliği yaptı. Dizinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelirken, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye son olarak ünlü oyuncu Aydan Şener katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aydan Şener, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği diziye "Feryal Aksoy" karakteriyle konuk oluyor.

Feryal Aksoy, “Sandık Kokusu”nda Demet Akbağ’ın hayat verdiği Filiz’in komşusu olarak yer alıyor. Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan’ın da yakında belli olacağı belirtildi.