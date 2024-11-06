Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Bomba İtiraf
Show TV'nin reyting rekorları kıran ve sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'den çok konuşulacak itiraf geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Doğukan Güngör, katıldığı bir programda rolüne dair ilginç bir itirafta bulundu.
Reyting rekorları kıran ve başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu ile paylaştığı dizideki Fatih karakteri, izleyiciler arasında büyük tepki topluyor. Hatta dizinin bazı hayranları, karaktere yönelik tepkilerini bir adım ileri taşıyarak bir uygulama aracılığıyla Fatih'i "tokatlama" yolunu seçmişti. Bu uygulamada Fatih karakteri tam 3 milyondan fazla kez tokatlandı.
Doğukan Güngör, bu yaratıcı tepkilere dair yaptığı açıklamada, "Karakterin aldığı yönler ilginç yerlere gitmeye başlayınca bu tarz yaratıcı fikirler doğmuş. Oyuncu olarak karakterin bu kadar renkli olması hoşuma gidiyor diyebilirim, ancak Fatih'in yaptıklarını kesinlikle onaylamıyorum" ifadelerini kullandı.
Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Güngör, bu tokatlama uygulamasıyla ilgili başına gelen ilginç bir anıyı da paylaştı. Ünlü oyuncu, "Bir hanımefendi yanıma gelip, gayet sakin bir şekilde ‘Kendinizi bir kere tokatlar mısınız?’ dedi ve telefonunu uzattı. Yüzüne baktım, cesaretini takdir ettim ve gülerek uygulamaya bastım, kendimi tokatladım" diyerek gülümseten anısını anlattı.