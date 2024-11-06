Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Bomba İtiraf

Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Güngör, bu tokatlama uygulamasıyla ilgili başına gelen ilginç bir anıyı da paylaştı. Ünlü oyuncu, "Bir hanımefendi yanıma gelip, gayet sakin bir şekilde ‘Kendinizi bir kere tokatlar mısınız?’ dedi ve telefonunu uzattı. Yüzüne baktım, cesaretini takdir ettim ve gülerek uygulamaya bastım, kendimi tokatladım" diyerek gülümseten anısını anlattı.