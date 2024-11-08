Seda Sayan’ı Yıkan Haber! Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, önceki senelerde kalp kapağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora başvurup tetkikler yaptırmıştı. Test sonuçlarının ardından Gürsaçar, 6 saat süren bir ameliyat geçirmiş, operasyonla aort kapağı ve aort ana damarı değiştirilmişti. Gürsaçar, yoğun bakıma kaldırıldı.

“PAMUK ANNEM YOĞUN BAKIMA ALINDI”

Annesinin yoğun bakıma alınmasının ardından yanına koşan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Annesinin hastane yatağında bir fotoğrafını paylaşan Sayan, “Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin” ifadelerini kullanarak tüm hastalara şifa diledi.

Sayan, annesinin neden yoğun bakıma kaldırıldığına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

Kaynak: Gerçek Gündem