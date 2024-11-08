Seda Sayan’ı Yıkan Haber! Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yoğun bakımda olan annesi Ayşe Ak Gürsaçar için “Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin” diyerek herkese şifa diledi.

Son Güncelleme:
Seda Sayan’ı Yıkan Haber! Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, önceki senelerde kalp kapağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora başvurup tetkikler yaptırmıştı. Test sonuçlarının ardından Gürsaçar, 6 saat süren bir ameliyat geçirmiş, operasyonla aort kapağı ve aort ana damarı değiştirilmişti. Gürsaçar, yoğun bakıma kaldırıldı.

Seda Sayan’ı Yıkan Haber! Yoğun Bakıma Kaldırıldı - Resim : 1

“PAMUK ANNEM YOĞUN BAKIMA ALINDI”

Annesinin yoğun bakıma alınmasının ardından yanına koşan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Annesinin hastane yatağında bir fotoğrafını paylaşan Sayan, “Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin” ifadelerini kullanarak tüm hastalara şifa diledi.

Sayan, annesinin neden yoğun bakıma kaldırıldığına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

Seda Sayan’ı Yıkan Haber! Yoğun Bakıma Kaldırıldı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Narin Davasına Alınması Gündem Olmuştu! Gülben Ergen Sessizliğini Bozdu Gülben Ergen Sessizliğini Bozdu
Ebru Şallı’ya Eşinden Şok Dava! ‘Tek sebebi’ diyerek açıkladı Ebru Şallı’ya Eşinden Şok Dava
Sararan Yastıkları Pamuk Gibi Beyaz Yapma Yöntemi: Lekeler Bu İki Malzemeyle Anında Çıkıyor Sararan Yastıkları Pamuk Gibi Beyaz Yapma Yöntemi: Lekeler Bu İki Malzemeyle Anında Çıkıyor
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: e-Devlet'ten Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanacak? İşte Detaylar... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: e-Devlet'ten Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanacak? İşte Detaylar...