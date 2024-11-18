Akılalmaz Soygun! Prens William Uyurken Kaleye Girdiler
Britanya'nın Galler Prensi William ve ailesinin de yaşadığı Windsor Kalesi'ne soyguncular daldı. 2 arazi aracını çalan hırsızlar hızla uzaklaştı.
Kaynak: The Sun
Britanya’nın Galler Prensi William ve ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Kalede yer alan Shaw Çiftliği’nde 13 Ekim’de yaşanan hırsızlık olayında, soyguncular polislerin çekildiği anı fırsat bilerek arazi araçlarını çaldı.
Kalenin kapısında bulunan polislerin çekilmesinin ardından iki maskeli soyguncu çitleri aşarak kaleye sızdı. Arazi araçlarını çalan soyguncular, güvenlik kapısını da parçalayarak hızla uzaklaştı.
Olay anında, 42 yaşındaki Prens William ve ailesinin de kalenin yakınlarındaki Adelaide Cottage’da uykuda olduğu bildirildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, hırsızların soygundan önce araziyi uzun süre yakından inceledikleri iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.