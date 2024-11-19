Putin'in 'Nükleer' Kararı Sonrası Korkutan Hamle! Ukrayna'dan Rus Toprağına Füze Saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması durumunda buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Kararın ardından bölgede tansiyon yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bir unsura 6 balistik füze fırlattığını bildirdi. Ayrıca üzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği belirtildi.

'FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI'

Bakanlığın açıklamasına şu bilgilere yer verildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

KREMLİN'DEN ABD'YE TEPKİ GELMİŞTİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Kaynak: AA