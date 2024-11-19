Yazılım Şirketi 7 Yaşındaki Çocuğa İş Teklif Etti: 'O Bir Mozart'

Rus yazılım şirketi Pro32, 7 yaşındaki kodlama dehası Sergey’e yönetim ekibine dahil etmek için iş teklifi gönderdi. Şirket, yasal olarak çalışma yaşına yani 14 yaşına geldiğinde Sergey’in kurumsal eğitim sorumlusu olarak çalışması için teklifte bulundu.

5 yaşından beri yazılım yazan ve bunları videolarla internette anlatan Sergey, yazılım şirketinin dikkatini çekti. Pro32'nin CEO'su Igor Mandik, BBC’ye yaptığı açıklamada, Sergey'in ailesiyle işbirliği yapmanın yollarını aradığını söyledi. Mandik, "Babası Kirill şaşırdı ve çok mutlu olduklarını, Sergey'in şirkete katılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi." dedi.

“O BİR NEVİ MOZART”

Sergey, Youtube kanalında Python ve Unity programlama dillerini öğrenmek isteyen veya yapay zeka araçlarının çoğunun temelinde yatan sinir ağları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen 3 bin 500’den fazla abonesine eğitim videoları sunuyor.

Mandik, Sergey'in yalnızca olağanüstü geliştirici becerilere sahip olmadığını, aynı zamanda öğretme konusunda da "eşit derecede benzersiz" becerilere sahip olduğunu söyledi. Mandik açıklamasında, "14 yaşına geldiğinde hem bir öğretme gurusu hem de bir geliştirme gurusu olacağından kesinlikle eminim, bu yüzden bu zamanı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Benim için o bir nevi Mozart." dedi.

"DİĞER ÇALIŞANLARIN SERGEY’DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Mandik, sadece kodlayıcıların değil, Moskova merkezli Pro32'deki satış elemanlarının, muhasebecilerin ve diğer çalışanların da Sergey'den öğrenebileceği şeyler olduğunu söyledi. Mevcut ücret oranlarının önemli ölçüde değişme ihtimali göz önüne alındığında, henüz ücret konusunda bir vaatte bulunulmadı. Şirket yöneticisi, “Yedi yıl beklememiz gerekiyor. O zaman maaşı hakkında kesinlikle bir konuşma başlatacağız.” dedi.

Kaynak: BBC