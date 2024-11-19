Putin Resmen İmzaladı: Dünya Diken Üstünde! Nükleer Savaş Başlayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırısına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak sağlayan doktrini onayladı.

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Putin Resmen İmzaladı: Dünya Diken Üstünde! Nükleer Savaş Başlayabilir

Ukrayna ile savaş halindeki Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘tehlikeli’ bir doktrine imza attı.

Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrine resmen onay verdi.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Putin Resmen İmzaladı: Dünya Diken Üstünde! Nükleer Savaş Başlayabilir - Resim : 1

TÜM İTTİFAK ÜYELERİ OLASI SALDIRGANLIĞIN TARAFI SAYILACAK

Rusya’ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Putin, 25 Eylül’de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak “Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli” demişti.

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Kaynak: AA

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