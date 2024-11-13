Putin Karşıtlığıyla Tanınan Ünlü Şef Alexei Zimin Ölü Bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen ünlü şef ve yazar Alexei Zimin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Zimin'in, yeni kitabını tanıtmak için geldiği Belgrad'daki bir otelde ölü bulunduğu açıklandı. Ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İngiltere'ye sığınan Zimin, daha önce de Rusya'daki televizyon programında savaş karşıtı açıklamalar yapmış ve programı yayından kaldırılmıştı. Zimin, yaşadığı tehditleri sık sık gündeme getirirken, Mayıs 2022'de verdiği bir röportajda restoranına taciz ve kundaklama tehditleri alındığını belirtmişti.

Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki savaşı sert bir şekilde eleştiren Zimin, Rus muhaliflerinin önemli seslerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ölümü, hem Rusya hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.