Dev Gazete X'i Terk Etti, İşte Sebebi...

Saygın İngiliz gazetesi The Guardian, ‘aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı içerikler’ nedeniyle artık X’ten paylaşım yapmayacağını duyurdu.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Gazetenin X’te 80’den fazla hesabı ve yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunuyor.

Guardian, ‘rahatsız edici içerikler’in sıklıkla yer aldığı platformda bulunmanın artık uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı. Açıklamaya göre platformdaki aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler gazeteyi uzun süredir rahatsız ediyordu.

ABD SEÇİMLERİ EŞİK OLDU

ABD başkanlık seçimlerindeki haber ve paylaşımların da bu rahatsızlığın seviyesini yükselttiğini belirtilen gazeteden şu açıklama paylaşıldı:

“Bu platformdaki rahatsız edici içerikler, aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı paylaşımlar nedeniyle Guardian’ın resmi hesaplarından paylaşım yapmayacağız.

ABD başkanlık seçimleri, X’in toksik bir platform haline geldiğini ve Elon Musk’ın siyasi gündemini belirlenmesinde rol oynadığını gösterdi.”

X’İN ROLÜNÜN AZALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyanın yeni kitlelere ulaşmada önemli araç olabileceğini ancak X’in bu noktada daha az etkin rol oynamaya başladığına dikkat çekilen açıklamada “Gazeteciliğimiz, sitemizde tüm okuyuculara açık ve tercihimiz, insanların theguardian.com’a gelerek çalışmalarımızı burada desteklemesi” denildi.

Ayrıca gazete, okuyucular tarafından finanse edilen iş modelinin sosyal medya platformlarının algoritmalarına bağımlı olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA