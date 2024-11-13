Diyarbakır'da Bomba Paniği: Şüpheli Valizden Çıkanlar Şaşırttı

Diyarbakır'da şüpheli valiz nedeniyle panik yaşandı. Ekiplerin fünye ile patlattığı valizden yastık kılıfı çıktı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Bomba Paniği: Şüpheli Valizden Çıkanlar Şaşırttı

Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.

Öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
'Yasa Dışı Bahis' Soruşturması: Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Hakkında Flaş Karar Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Hakkında Flaş Karar
Doğanın Şeker İlacı Olarak Biliniyor: Tüketildiği Anda Kan Şekerini Dibe Çekiyor Doğanın Şeker İlacı Olarak Biliniyor: Tüketildiği Anda Kan Şekerini Dibe Çekiyor
Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir
Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı
9 Kişi Can Vermişti! Ankara’daki Tren Kazası Davasında Yeni Gelişme 9 Kişinin Öldüğü Tren Kazası Davasında Yeni Gelişme
Antalya'da 3 Kardeş Evde Ölü Bulundu Antalya'da 3 Kardeş Evde Ölü Bulundu