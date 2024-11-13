İzmir'deki Faciada 5 Çocuğunu Kaybeden Anne Melisa Akcan İlk Kez Konuştu: Çocuklarım Gözümün Önünden Gitmiyor

Eşi Hakan Akcan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak sattığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu sırada, evde bulunan elektrik sobasından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.

Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2'sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

ANNE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.

TABUTLARI YAN YANA KONULDU

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii'nde dün ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede; 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. Torbalı Açık Cezaevi’nden getirilen baba Hakan Akcan, cenazeye jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

Anne Melisa Akcan, evlatlarının kaybının ardından ilk kez konuştu.

Acılı anne, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi

Kaynak: DHA