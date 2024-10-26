X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır?

Mavi tik, bir hesabın doğrulanmış olduğunu ve güvenilir bir profil olduğunu gösterir. Musk’ın CEO koltuğuna oturmasının ardından Twitter, mavi tik doğrulama programını ücretli hale getirdi ve bu özelliği önce Twitter Blue sonrasında X Premium abonelik sistemiyle sunmaya başladı. X'te mavi tik almak için artık yalnızca aylık bir ücret ödemeniz yeterli olacak.

X PREMİUM ABONELİĞİ İLE MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter'da mavi tik almak için X Premium aboneliği satın almanız gerekiyor. Abonelik ücreti dünya genelinde aylık 8 dolar olarak belirlenmişken, Türkiye kullanıcıları için indirimli olarak 8 dolar (yaklaşık 274.33 TL) olarak sunuluyor.

X'TE MAVİ TİK ALMAK İÇİN ADIMLAR

Apple Kimliği Oluşturun: Türkiye’deki kullanıcılar için App Store’da ABD bölgesine ayarlanmış yeni bir Apple Kimliği oluşturmak gerekiyor.

VPN ile ABD Bağlantısı Kurun: VPN uygulaması kullanarak ABD konumundan bağlantı sağlayın. Bu sayede, X Premium aboneliğine erişim sağlanır.

X'e Giriş Yapın ve X Premium Aboneliği Satın Alın: X hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil bölümünde bulunan X Premium seçeneğine tıklayarak abonelik işlemini tamamlayın. Bu abonelik, mavi tik doğrulama simgesini profilinize eklemenizi sağlar.

X PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Twitter Blue aboneliği için belirlenen global fiyat aylık 8 dolardır. Türkiye’de ise bu ücret yaklaşık 5,27 dolara denk gelmekte olup 97,99 TL olarak ödenir. Bu fiyatlandırma, Türkiye'deki kullanıcıların mavi tik özelliğine daha kolay erişim sağlaması için özel olarak indirilmiştir.

MAVİ TİK İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi onay işareti, bir hesabın doğrulanmış olduğunu ve Twitter’ın güvenlik şartlarını karşıladığını ifade eder. Musk yönetimindeki Twitter, 1 Nisan 2023 tarihinde eski onaylama programını sonlandırarak yalnızca X Premium abonelerine mavi tik doğrulama özelliği sunmaya başlamıştır. Önceki kriterler (tanınmışlık, orijinallik, aktiflik) artık geçerli değil; yalnızca X Premium aboneliği olan hesaplar bu işareti alabilir.

MAVİ TİK ALMAK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER NELERDİR?

Tamamlanmış Profil: Hesabınızda profil fotoğrafı ve görünen bir isim bulunmalıdır.

Aktif Kullanım: Son 30 gün içinde aktif kullanım gereklidir.

Güvenlik: Hesaba onaylı bir telefon numarası eklenmiş olmalıdır.

Aldatıcı Olmama: Kısa süre önce profil fotoğrafı, kullanıcı adı veya görünen ad değişikliği yapılmamış olmalıdır.

Twitter, platform bütünlüğünü korumak için mavi tik işaretinin verilmesinde bu kriterlere uyulmasını zorunlu kılar.

MAVİ TİK İŞARETİNİN KAYBEDİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

X, hizmet şartları ihlal edildiğinde veya doğrulama gereksinimlerinin karşılanmadığı durumlarda onay işaretini kaldırabilir. Ayrıca, profil resminiz, kullanıcı adınız veya görünen adınızda yapılan değişiklikler sonucunda geçici olarak onay işaretinizi kaybedebilirsiniz. Bu durumlarda, X'in hesabınızı tekrar incelemesi ve şartları karşıladığını onaylaması durumunda mavi tik işareti yeniden verilebilir.

X Kurallarını ihlal eden veya X'in iş yapmasına izin verilmeyen bir kişiyseniz X Premium aboneliği satın alamaz ve onay işaretine sahip olamazsınız. Bu tür ihlaller sonucunda hesabınızın askıya alınması da mümkündür.

X'TE MAVİ TİK ALMAK İÇİN GEREKENLER

Twitter mavi tik almak isteyenler, Twitter Blue aboneliği aracılığıyla bu hizmete kolayca erişebilir. Türkiye’deki kullanıcılar için 97,99 TL olarak belirlenen bu ücretle birlikte, sosyal medyada güvenilirlik ve doğrulama simgesine sahip olabilir, hesabınızı öne çıkarabilirsiniz.

Dijital dünyada “Twitter” olarak bilinen X, Elon Musk liderliğinde çeşitli yeniliklere imza atarak mavi, sarı ve gri tikler gibi farklı onay simgelerini kullanıma sundu. Özellikle sarı tik simgesi, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor ve bu simgenin anlamı ile nasıl elde edileceği hakkında pek çok soru işareti bulunuyor.

SARI TİK NEDİR? X’TEKİ SARI TİK SİMGESİNİN ANLAMI

X platformunda sarı tik işareti, hesabın resmî bir kuruluşa ait olduğunu ifade eder. Sarı tik, özellikle devlet kurumları, tanınmış markalar, büyük şirketler ve resmî organizasyonlar gibi doğrulanmış kuruluş hesaplarında bulunur. Profildeki bu sarı simge, o hesabın resmî olduğunu ve X platformu tarafından doğrulandığını gösterir.

Bu sarı işarete sahip bir hesabın profiline girdiğinizde, simgeye tıklayarak hesabın onaylı kuruluş statüsünde olduğunu belirten bir açıklamayı görüntüleyebilirsiniz. Bu doğrulama bilgisi, kullanıcıların güvenilir kaynaklardan bilgi aldıklarından emin olmalarını sağlar ve platformda güveni artırır.

X’TE SARI TİK NASIL ALINIR?

X platformunda sarı tik işaretine sahip olabilmek için kuruluşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte adım adım sarı tik alma süreci:

Resmî Kuruluş Statüsü: Hesabın, X platformuna resmî bir kuruluş olduğunu kanıtlaması gerekir. Yani kuruluşlar, yalnızca tanınmış ve güvenilir bir statüde olmaları halinde sarı tik başvurusunda bulunabilir.

X Premium Aboneliği: Sarı tik, ücretli bir X Premium aboneliği gerektirir. Bu özellik için kuruluşların, platformun sunduğu abonelik paketlerinden yararlanarak aylık belirli bir ücreti ödemeleri gerekir.

Doğrulama Süreci: Kuruluşlar, platforma kendilerini tanıtan ve doğrulama amacı taşıyan resmi belgeleri ibraz ederler. Bu belgeler, platform tarafından titizlikle incelenir ve onay süreci tamamlandığında sarı tik işareti hesaba eklenir.

SARI TİK İLE MAVİ TİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

X platformunda mavi ve sarı tikler farklı anlamlar taşır. Mavi tik, X Premium (eski adıyla Twitter Blue) aboneliği alan bireysel kullanıcılara sunulur. Bu abonelik, kullanıcılara yalnızca mavi tik değil; daha uzun tweet atma, tweet düzenleme ve metin biçimlendirme gibi çeşitli avantajlar da sağlar. Ancak, sarı tik yalnızca resmî kuruluşlara özeldir ve bireysel kullanıcılar bu simgeyi alamaz.

GRİ TİK NEDİR?

Sarı tikin yanı sıra X platformunda gri tik de bulunur. Gri tik, genellikle devlet yetkilileri ve hükümet kurumları gibi resmî devlet hesaplarına verilir. Bu simge, belirli kamu otoritelerine ait hesapların doğrulanmış olduğunu belirtir ve vatandaşların, resmî kurumlar ile iletişime geçerken güvenilir kaynaklara yönelmesini sağlar.

TİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

2022 yılında Elon Musk, Twitter'ı satın alarak platformun adını X olarak değiştirdi ve geniş kapsamlı değişiklikler yapmaya başladı. Musk, platformun doğrulama sistemini yeniden şekillendirerek sadece kuruluşlara ve ünlü kişilere verilen mavi tiki, X Premium abonelerine açtı. Bu hamleyle birlikte, platformda onay simgeleri arasında farklı renklerin anlamları daha belirgin hale geldi.

X platformundaki sarı tik işareti, resmî kuruluşa ait hesapların platformda diğer kullanıcılardan ayrılmasını sağlar ve kullanıcıların bilgi kaynağı olarak güvendikleri hesapların resmî olup olmadığını kolayca anlamalarını mümkün kılar.

Kaynak: Haber Merkezi