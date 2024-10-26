e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet kapısında sunulan soyağacı sorgulama hizmeti, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, aile tarihlerini öğrenmek için bu sorgulama hizmetine başvuruyor ve “e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Devlet soyağacı sorgulama hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

E-DEVLET'TE SOYAĞACI ALT-ÜST BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sunulan bu hizmet sayesinde, vatandaşlar kendi soyağaçlarına ulaşabiliyor. Sorgulama yapmak için, e-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” hizmetini seçmeniz yeterli. Bu hizmet, özellikle soyağacını merak edenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

SOYAĞACI SORGULAMADA DAHA ESKİ DÖNEMLERE NASIL ULAŞILIR?

Bazı vatandaşlar, soyağaçlarını daha da derinlemesine araştırmak istiyor. Bu konuda araştırmalar yapan Kayserili Araştırmacı Hayri Şişlioğlu, aile geçmişini 1300’lü yıllara kadar takip edebilmiş bir isim. Şişlioğlu, e-Devlet soyağacı sorgulamasının ötesine geçmek isteyenlere, bölgesel nüfus kayıtları, vakıf kayıtları ve eski belgeler gibi kaynaklardan yararlanmalarını öneriyor.

"1300'LÜ YILLARA GİTMEK MÜMKÜN"

Şişlioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Türkiye'de ilk resmî nüfus sayımı 1904 yılında yapılmaya başladı. E-devlette bu tarih itibariyle hayatta olan büyüğünüz ne zaman dünyaya gelmişse o yıllara kadar gidebiliyorsunuz. Örneğin dedeniz 1904 yılında 80 yaşındaysa, e- devletteki nüfus kayıtlarında 1840'lı yıllara kadar ulaşabileceksiniz. Ancak insanlar istiyorlar ki bu yıllardan daha önceye de gidebilelim. Daha önceye gidebilirler, bunun için de tapu kayıtlarına girmeleri gerekiyor. Çünkü Osmanlı tapu kayıtları ortalama 1850'lerden itibaren tutulmuştur. Dolayısıyla bu vesileyle iki kuşak daha önceki büyüklerini ortaya koyma imkanları doğuyor. Bunun için de tapu kurumlarına müracaat edecekler. 1985 yılından itibaren Özal döneminde insanların devlet arşivlerinden araştırma yapmasına izin verilmiş; bu çerçevede dilekçe ile müracaat edildiğinde tapu kurumları da kendilerine yardımcı olabilecektir. Ondan daha gerisine gitmek isterlerse de, hemen hemen her şehrin eski mahkeme kayıtları yani şer'iyye sicilleri tutulmuş, bunları araştırmaları gerekiyor. Örneğin, Kayserininki yakın tarihe kadar Ankara Milli Kütüphane'de idi, daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne geçti. Ben araştırmalarımı Milli Kütüphane'de yaptım. Eğer bir ipucu yakalanırsa çok daha geriye gitmek de mümkün olabilmektedir. Ancak bu yolda sabırlı olmaları gerektiğini bilmelidirler.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA VE OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısında sunulan Soyağacı Sorgulama hizmeti, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların soy geçmişlerini öğrenmelerine olanak tanıyor. Yoğun ilgi gören bu hizmet, artık Soyağacı Oluşturma özelliğiyle birlikte çok daha zengin bir deneyim sunuyor. Bu yenilikle, nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağacınızı istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUR?

Soyağacı oluşturmak için öncelikle e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki “Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini seçerek soy ağacınıza ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün nvi.gov.tr adresindeki e-Hizmetler sekmesinden de soyağacınıza dair sorgulama yapabilirsiniz.

SOYAĞACINIZI ÖZELLEŞTİRİN VE HATIRA OLARAK SAKLAYIN

Soyağacınızı tasarlarken, arka plan, çerçeve, metin rengi ve düğüm yerleşimlerini zevkinize göre özelleştirebilir, yüksek çözünürlüklü belge çıktıları alarak hatıra olarak saklayabilirsiniz. e-Devlet tarafından sunulan bu yeni hizmette, 8 arka plan, 5 çerçeve ve 4 renk seçeneğiyle farklı tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi