Kırgızistan'da darbe iddiasıyla 7 gözaltı! Aralarında Eski Başsavcı Yardımcısı da Var

17 Kasım’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarının devam ettiği Kırgızistan’da hükümeti devirmek için kitlesel ayaklanma hazırlığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin arasında eski başsavcı yardımcısı ve yabancı uyrukluların da bulunduğu bilgisi de yer aldı.

ARALARINDA ESKİ BAŞSAVCI YARDIMCISI DA VAR

Kitlesel ayaklanma amacıyla bir grup kurulduğu belirtilerek, Kırgızistan vatandaşı olan B.T.'nin grubun organizatörü ve koordinatörü olduğu, K.D.'nin de görevinin de finansman yoluyla spor etkinlikleri kisvesi altında katılımcıların toplanmasını organize etmek olduğu açıklandı.

Darbe girişiminin ana organizatörü olduğu bildirilen A.K.’nin aynı zamanda eski Başsavcı Yardımcısı olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “A.K.'nin görevi ise mali destek sağlamak, kolluk kuvvetleriyle irtibat kurmak, eylemleri hakkında çıkarılan bilgileri aktarmak, roller vermek ve kitlesel ayaklanmaları ve iktidarı ele geçirmeyi koordine etmekti” ifadelerine yer verildi.

10 OCAK 2025’E KADAR TUTUKLU KALACAKLAR

Gruba ait depoda silah ve mühimmatın yanı sıra çok sayıda alkol, bir ton pirinç ve kesim için hazırlanmış bir at ele geçirildiğini açıklandı. 7 kişinin mahkeme kararıyla 10 Ocak 2025'e kadar gözaltında tutulacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA