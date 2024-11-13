Norveç, Geçmişte Uygulanan 'Norveçlileştirme' Politikası İçin Resmen Özür Diledi

Norveç, "asimile politikası" nedeniyle yerli halk Samiler ve azınlıklardan resmen özür diledi.

Ulusal basınındaki haberlere göre, Norveç Parlamentosu'nda (Storting), "Kven"ler ve "Orman Finleri (Forest Finns)" azınlık grupları ile yerli halk Samilerden özür dilenmesi görüşüldü.

Azınlıklar ile yerli halktan özür dilenmesini parlamentonun büyük çoğunluğunun onayını alırken, bu kara yalnızca İlerleme Partisi (Progress Party) karşı çıktı.

RESMEN ÖZÜR DİLENDİ

Kararın ardından, Norveç Parlamentosu, geçmişteki asimile politikası nedeniyle azınlıklar ve yerli halk Samilerden resmen özür diledi.

Bu arada, Samilerin temsilcisi Silje Karine Muotka da yaptığı açıklamada, İlerleme Partisi'nin özür dilememesine tepki göstererek "Bu, (Samiler) dillerini ve kültürlerini kaybeden ve baskıya maruz kalan kişilerle alay etmektir" dedi.

Muotka, parlamentonun geçmişte uygulanan politika için özür dilemesinin ve sorumluluğu kabul etmesinin güçlü bir etkisi olduğunu vurguladı.

"NORVEÇLİLEŞTİRME" POLİTİKASI NEDİR?

Norveç Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2023'teki raporunda, geçmişte hükümetin asimile politikasına maruz kalan 760 kişiyle görüşme gerçekleştirmiş, birçoğunun kendi dillerinden vazgeçerek Norveççe kullanmaya başladığı ifade edilmişti.

Komisyon geçen hafta ise politikadan dolayı özür dilenmesi, yerli ve azınlıkların dil eğitimine yatırım yapılmasını içeren bazı önerileri Parlamentoya iletmişti.

Norveç hükümetinin "Norveçlileştirme" politikası, 1850'lerden 1960'lara kadar Samiler, Kvenler ve Orman Finleri gibi yerli ve azınlık nüfusunun asimile edilmesini kapsıyordu.

Bu politikayla, dilleri ile kültürleri baskılanarak yerli ve azınlıkların Norveç toplumuna adapte edilmesi planlanmıştı.

Kaynak: AA