Enerji Krizi Yaşanan Ülkede Acil Durum İlan Edildi! 60 Gün Sürecek

Hem kuraklık hem de orman yangınlarının sıklaştığı enerji krizi yaşanan Ekvador'da 60 gün süreyle ulusal acil durum ilan edildi.

Ekvador Enerji Bakanı Ines Manzano acil durumun daha fazla fon ve yangınlarla mücadele için daha fazla personel görevlendirilmesinin önünü açacağını söyledi. Manzano, ülkenin farklı bölgelerinde 17 aktif yangın olduğunu, 5 yangının ise kontrol altına alındığını açıkladı.

Manzano, "Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği her iki bölgedeki itfaiyecilerin çalışmalarını desteklemek için kaynakların koordinasyonuna öncülük ediyor" dedi. Aşırı kuraklık sonrası ülkede enerjinin yüzde 70'inden fazlasını sağlayan hidroelektrik santrallerindeki su seviyeleri düştü. Hükümet, 17 milyonluk nüfusuna enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

Kaynak: AA