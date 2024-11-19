Kaza mı Saldırı mı? Çin'de Bir Araç Okul Önündeki Öğrenci ve Velilerin Arasına Daldı, Çok Sayıda Yaralı Var!

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde beyaz renkli SUV tipi bir araç, Çangdı şehrindeki Yong'an İlkokulunun kapısında bekleyenlerin arasında daldı. Aralarında öğrenci ve velilerin de olduğu çok sayıda kişi çarpma nedeniyle yaralandı.

Aracın sürücüsü okulun güvenlik görevlileri ve orada bulunan diğer veliler tarafından yakalandı. Olayın kaza mı yoksa bilinçli bir saldırı mı olduğu bilinmezken yaralı sayısı veya olası can kaybına dair henüz bilgi verilmedi.

ÇİN'DE ARAÇLA SALDIRI YAYGIN

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleriyle kamuya açık hastane, okul gibi yerlerde bıçakla veya araçla yapılan saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Yerel polis biriminden yapılan açıklamada zanlının eşinden boşandığının, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Bu saldırıdan kısa süre sonra, 16 Kasım'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı, bu okuldan mezun 21 yaşındaki işsiz bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA