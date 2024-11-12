Çin'de Bir Erkek, 'Eşinden Boşandığı İçin' Katliam Yaptı! 35 Ölü, 43 Yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde bir erkek, aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Saldırgan, eşinden boşandığını ve bundan hoşnutsuzluk duyduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyerek "pes" dedirtti.

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Çin'de Bir Erkek, 'Eşinden Boşandığı İçin' Katliam Yaptı! 35 Ölü, 43 Yaralı

Çin'in Guangdong eyaletindeki spor kompleksinde meydana gelen bir olay dünya gündemine yerleşti. Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Çin'de Bir Erkek, 'Eşinden Boşandığı İçin' Katliam Yaptı! 35 Ölü, 43 Yaralı - Resim : 1

'EŞİMDEN BOŞANDIM DİYE YAPTIM'

Fan Mou adlı 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Çin'de Bir Erkek, 'Eşinden Boşandığı İçin' Katliam Yaptı! 35 Ölü, 43 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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