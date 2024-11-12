İsrail'den Gazze’de 'Güvenli' İlan Ettiği Bölgeye Saldırı: Çok Sayıda Ölü Var

İsrail, daha önce 'güvenli' ilan ettiği Gazze’nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail'den Gazze’de 'Güvenli' İlan Ettiği Bölgeye Saldırı: Çok Sayıda Ölü Var

İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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