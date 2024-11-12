Cezaevi Hisselerinden Adeta Para Bastılar! Trump Seçilir Seçilmez Yüzde 80 Değer Kazandı

ABD’de ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, sınır güvenliğinden sorumlu olarak Thomas Homan’ı görevlendireceğini açıkladı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’nın eski müdür yardımcısı olan Homan, göçmenlik politikalarında sert tutumuyla biliniyor. Bu nedenle göreve atanmasının ardından özel cezaevi işletmelerinin hisselerinde hızlı bir artış yaşandı.

Habertürk’te yer alan haberde, Trump’ın suç ve güvenlik politikalarına yönelik sert yaklaşımı ve Homan’ın atanması, özel cezaevi firmalarının daha yoğun bir iş yüküyle karşılaşacağı beklentisini artırdı. Bunun nedeni ise ABD'de özel hapishaneler ya tutuklu başına ya da kullanılan oda başına devletten ödeme alıyor. Dolayısıyla tutuklamalar ne kadar artarsa gelirleri de o kadar yükseliyor.

MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bunun etkisiyle hisseleri borsada işlem gören cezaevi işletmecilerinden Geo Group dün yüzde 4,4 değer kazanırken, CoreCivic hisseleri ise yüzde 6,3 yükseldi. Son 1 haftada Geo Group yatırımcılarına yüzde 82, CoreCivic ise yüzde 79 kazandırdı. Bu süreçte Geo Group'un piyasa değeri 2,02 milyar dolardan 3,70 milyar dolara, CoreCivic'in piyasa değeri ise 1,50 milyar dolardan 2,64 milyar dolara çıktı.

KONTRATI 2025'TE SONA ERECEKTİ

ABD, Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere'de toplam 102 tesis işleten Geo Group'un toplamda 75 bin mahkûm ağırlama kapasitesi bulunuyor. Gelirlerinin yüzde 55'i ABD'den geliyor. Firma normal cezaevlerinin yanında göçmen alıkoyma ve sınır dışı etme merkezleri de işletiyor. Göçmen merkezlerinin 2025'e kadar ABD devletiyle anlaşması bulunuyor. Trump'ın göreve gelmesiyle bu anlaşmanın yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.